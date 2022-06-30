Огородники рассказали, как крапива влияет на рост растений

Не секрет, что многие садоводы и огородники химическим удобрениям предпочитают натуральные — только так можно добиться высоких урожаев и сохранить экологическую чистоту продуктов.

О пользе крапивы знают, пожалуй, все. Это растение, хоть и «кусается», очень богато азотом, калием, кальцием, магнием — то есть всеми теми питательными веществами, которые необходимы каждому живому существу, в том числе и нашим зеленым друзьям.

Крапивные удобрения Обогащают и восстанавливают почву; Стимулируют рост зеленой массы, укрепляют корневую систему и наземную часть растений; Оздоравливают растения, являются отличной профилактикой многих заболеваний; Препятствуют распространению вредителей (особенно эффективно крапива борется с тлей).

Каким растениям будет максимально эффективно, полезна эта настойка: клубнике, томатам, огурцам.А каким не рекомендуется -это луку, чесноку и бобовым растениям.

Использовать подкормку нужно весной, можно и в июне. Так она будет более эффективна.

Приготовление настоя:

Нужно взять 10 литровое ведро и добавить туда измельчённой крапивы 8 литров, залить тёплой водой 800 мл, немного дрожжей и накрыть крышкой.

Настоять нужно в тёплом месте или на солнце 7-15 дней. Обязательно не забывать периодически помешивать. После того, как крапива настоялась и перестала пениться, процеживаем. Процеженную подкормку разбавляем в пропорциях 1 литр настоя на 10 литров холодной воды.

Если нам нужно избавиться от запаха, который будет, добавьте в настой корень валерьяны лекарственной.

Подкормку делаем из расчёта: пол -литра под каждый куст 1 -2 раза в неделю.

Важно подкармливать только при влажной погоде или во время полива.

Для лучшего эффекта после того, как процедили настой, можно добавить в процеженный настой один стакан золы и кусочек ржаного хлеба. И вы насытите свои растения поливитаминами.

Этим настоем можно подкармливать вне корневым методом по листу один раз в месяц. Для этого процеженный неразбавленный настой разбавляем в соотношении 1 литр настоя

на 20 литров тёплой воды.

Так как крапива выступает отличным стимулятором корнеобразования, можете замочить перед посадкой клубни, семена, черенки, луковицы.

Если вы хотите заведомо предотвратить нападки мучнистой росы или тли на свои цветы, вам тоже поможет настой. Для этого измельчаем молодую крапиву 500-600 г или можете взять сухую крапиву 200 г и добавляете в 5 литровое ведро холодной воды, всё это перемешиваете и настаиваете сутки. После опрыскиваете растения.