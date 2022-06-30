Огородники рассказали, как правильно посадить арбуз и дыню на участке

Есть мнение, что сладкие, крупные арбузы и дыни можно вырастить только на юге. Но и жители регионов с суровым климатом, обеспечив теплолюбивым растениям особые условия, соблюдая все правила агротехники, смогут лакомиться вкуснейшими плодами.

Перед посадкой сеянцев, необходимо прогреть семена, например под батареей.

Зачем?

Потому что увеличивается количество женских цветков. Значит, урожай будет плодородный.

Семена можно поместить в мешочки, в обыкновенную коробочку или в поддончик, и поставить под батарею. По времени можно держать их хоть полтора, хоть два месяца.

Если кто-то ещё не поставил, ставьте сейчас. После того как у нас температура воздуха прогреется до 13 - 14 °С и станут теплые майские деньки ( это можно определить по народной примете, как только разворачиваются листья дуба, всё - летний заморозок уходит, или расцветает рябина, значит наступили теплые дни мая).

Тогда можно сажать семена в открытый грунт под плёнку. Что касается семян, есть специальные сорта которые дают довольно-таки круглые, крупные и сладкие плоды. Например из крупных, это "китайский ранний" арбуз.

Хочу заметить для вас, чем крупнее семена, тем крупнее сам арбуз! Вот например арбузы сорта «Сергей», супер маленькие с желтой мякотью и супер сладкие.

Дыня «Алина», семена очень мелкие, но очень сладкая. Заметим, что вкус арбуза зависит от окраски мякоти. Вот, например, с красной мякотью не очень сладкие арбузы, а вот арбуз «принц Гарри» с желтой мякотью, необыкновенно сладкий, но семена мелкие мелкие и он сам не крупный.

Давайте разберемся, как посадить бахчевые прямо в землю. Вообще все теплолюбивые культуры мы начинаем высаживать в открытый грунт после 25 мая.

Для этого мы берём плёнку

стандартную шириной грядки примерно 1 метр 40 см, на пленке отмечаем крестик диаметром 15 см. Так же нужно знать, что, во-первых арбузы и дыни нужно сеять в открытый грунт на расстоянии друг от друга 70 см.

Лучше высевать на одной гряде, так лучше ухаживать. В этом месте, где обозначено крестиком, под пленкой делаем лунку для семян. Она не должна касаться поверхности пленки, должна быть углублена.

Арбузы любят легкие почвы, поэтому в лунки мы добавляем перегной, песочек, микроэлементы, обязательно золу. Затем проливаем и высеваем, например, арбузы по 6 семечек, для того, чтобы потом сделать по всходам ревизию.

Некоторые подумают а как мы потом увидим, взошли, не взошли арбузы?

Да запросто - всё это прекрасно видно!

Потом делаем крестообразный разрез 15 на 15 см. При разрезе пленки нужно быть очень осторожным, в стебле у арбузов и дынь, сами знаете, да у всех тыквенных, прозрачные нежные листочки.

Из-за этого, краями пленки можно порезать и уничтожить наши всходы, поэтому или подогнуть пленку, или аккуратненько посыпать вокруг растения землей. Или приподняв ростки над пленкой, придавить края.

Когда можно ждать плоды?

Вообще все тыквенные очень медленно развиваются потому, что у них крупная корневая система. Корни растут до того, как начнут формироваться 1 плоды и корни прекращают свой рост. Всё! После этого листья и корни уже начинают работать на формирование плодов.