Дачники поделились рецептами подкормки пионов в августе и сентябре

Однако, именно в этот период идет закладка цветочных почек будущего года. И если пионам не уделить внимание, то на следующий год они будут цвести слабо или вообще не зацветут.

Подкормка пионов с августа по сентябрь:

Как раз в этом месяце растение требует особо ухода. Оно будет весьма радо получить от вас помощи. В августе у пиона начинают закладываться почки на следующий год. Если его подкармливать, то почки будут сильными.

Они получат необходимые минеральные вещества и хорошо перезимуют. А весной почки проснуться здоровыми. Уделите побольше внимания любимому цветку в августе.

Правила подкормки пионов Обильную подкормку нужно осуществлять сразу после того, как пионы отцвели. В этот период им особенно требуется уход. В это время рекомендуется использовать как минеральные, так и органические подкормки.

Но нужно знать правила:

Органическими удобрениями подкармливают исключительно в августе.

Такие удобрения предназначены для укрепления корневой системы. Обычно после них цветок разрастается. Ведь он получается все условия для развития и роста.

Нужно всегда подпитывать пионы. От этого вы получите только пользу.

Калийно-фосфорные удобрения жизненно важные! С их помощью закладываются почки на следующий год.

Лучшее время для удобрений, содержащих калий и фосфор - конец августа.

Используйте самое распространенное удобрение - древесную золу. Она поможет избавиться от закислений почвы. А это благоприятно сказывается на корневой системе пионов.

Одним из беспроигрышных вариантов является соединение корневых калийных удобрений с внекорневыми. Это просто лучшее средство для роста и последующего цветения. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте подкормками.

Лучшие рецепты подкормок для пионов:

Следующие составы подкормок требуют особого внимания. Они были доказаны опытным путем. нет ни малейшей причины, чтобы сомневаться в их высокой эффективности.

В начале последнего летнего месяца используйте раствор коровяка. Его соотношение должно быть 1 к 10. На один куст уходит в среднем от 2 до 4 литро данного состава. Он имеет азотную основу. Поэтому его нужно использовать только в начале месяца. С 1 по 5 число августа. Иначе будет уже поздно.

Начиная с середины августа можно периодически удобрять пионы внекорневыми средствами. Это можно делать до середины осени. Как только наступят первые холода, прикормка прекращается.

В конце августа желательно использовать калийное и фосфорное удобрение. По количеству примерно 50 г на один куст пионов.

К тому же, пионы очень любят влажность. Не забывайте поливать цветы. Нужно, чтобы грунт был влажным и не пересыхал. Проверить влажность можно длинной палочкой. Воткните ее возле растения. Только не слишком близко, чтобы не повредить корнию Отступите пару сантиметров. Так вы поймете, насколько почва влажная.

На зиму рекомендуется срезуть все увядшие веточки и удалять засохшие листья.