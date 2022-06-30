Огородники рассказали о правильном уходе за клубникой в июле

Клубника, или садовая земляника, выращивается повсеместно. Не найдется ни одного дачного участка, где не было бы нескольких грядок этой ароматной ягоды.

В июне необходимо провести на грядках клубники 5 важных процедур:

Обрезка старых листьев,

Прополка грядки и рыхление почвы,

Поливы,

Подкормки,

Защита от вредителей и болезней.

Обрезка:

Как только собрали последний урожай, приступаем к обрезке. Что нужно обрезать в это время: усы; старые подсыхающие листья, поврежденные и больные (обычно это листья с пятнами – красными, рыжими, в точках).

Обрезку проводят острым секатором или садовыми ножницами – инструменты должны быть продезинфицированы; если обрезаем больные листья, то после каждого листочка секатор снова дезинфицируем. Обрезанные больные листья следует глубоко закопать или сжечь. Но не использовать в мульчу.

Усы также удалять обязательно (если не оставляем их для размножения) и делать это желательно регулярно, иначе они будут укореняться и отнимать у растений питательные вещества и силы. Кроме того, они очень сильно загущают посадки.

При обрезке усов и листьев нужно следить, чтобы не повредить центр розетки, так называемое «сердечко», а также растущие отсюда молодые листочки.

Прополка и рыхление:

Далее следует заняться прополкой – удаляются все сорные растения, притом с корнями – так как от корня они могут снова начать расти. Если на грядке была мульча, ее лучше убрать – так как под ее слоем могут сохраняться вредители и инфекция.

Затем кустики земляники поливают и слегка окучивают или подсыпают к ним компост, следя, чтобы землей не засыпать сердечки. Почву в междурядьях посадок рыхлят – ни в коем случае не следует допускать образования корки.

Поливы:

Середина лета обычно характеризуется жаркой и часто засушливой погодой. Поэтому обязательно проведение регулярных поливов. Если жарко и нет дождя – поливают 2-3 раза в неделю. Если и в августе погода не становится более прохладной, то поливы продолжают вплоть до сентября.

Как бороться с болезнями и вредителями:

Актеллик. Химический препарат широкого спектра, уничтожает большинство вредителей.

Фитоферм. Биологический инсектицид, уничтожающий листогрызущих и сосущих (тли) вредителей.

Карбофос. Помогает в борьбе как с насекомыми, так и с клещами.

Абига-Пик, Фитоспорин. Эти препараты борются с грибковыми и бактериальными инфекциями.

Препараты разводят по инструкции, обработки проводят в сухую погоду, вечером, опрыскивая не только сами кусты, но и землю вокруг, стараясь, чтобы препарат попал и на нижнюю сторону листьев.

Если никаких вредителей и болезней не замечено, можно все же провести профилактическую обработку каким-либо биопрепаратом.

Подкормки клубники:

После проведения всех описанных мероприятий кусты клубники обязательно нужно подкормить – желательно сделать это в первой половине июля. Лучше всего использовать комплексное удобрение с обязательным содержанием азота – после обрезки листьев для восстановления зеленой массы этот элемент особенно важен.

Нитрофоска или нитроаммофоска:

Обычная доза - 10 литров воды и 1–2 ст. ложки удобрения.

Аммофоска:

Лучше использовать в сухом виде, рассыпая гранулы около кустов и порыхлив влажную почву. одной столовой ложки достаточно для подкормки 1 кв. метра. После этого снова нужно полить грядку.

Коровяк:

Настоять навоз, затем развести в пропорции 1 : 10, полив под корень.

Куриный помет:

Пропорции такие: на 15 частей воды, 1 часть настоя.

Посадка клубники в июле:

Уже после 10 июля можно начинать посадку и укоренение усиков. Хорошо размещать растения на грядке, откуда был убран лук или чеснок. После посадки необходимо часто поливать, но не обильно – нужно поддерживать почву во влажном состоянии.

Очень полезно устроить навес или притенение над посадками. Посадку клубники можно проводить до самого сентября.