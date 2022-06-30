Садоводы рассказали о возможных причинах гибели плодовых деревьев

Иногда садоводы сталкиваются с такой ситуацией: вроде всё они делают правильно, вовремя вносят удобрения, выполняют обрезки, а любимая яблоня или груша гибнет.

Ошибочные действия дачников в уходе за культурами:

В уход за деревьями и кустарниками входят поливки и подкормки, своевременные обрезки и обработки от нашествий паразитов и появления болезней. Однако если нарушать сроки агротехнических приемов и основные требования, то отдача будет отрицательной.

Несоответствующая посадка:

Еще во время высадки деревца садоводами совершаются грубейшие ошибки, которые впоследствии не позволяют саженцу правильно развиваться и, в конце концов, испортят его.

К примеру, если происходит нарушение углубления корневой шейки, то кора, находящаяся у штамба, перепревает. В итоге деревце заболевает, у него засыхают побеги, расслаивается кора, и впоследствии оно полностью засыхает.

Дабы этого не произошло, высаживайте деревья и кусты таким образом, чтобы ни в коем случае не была заглублена корневая шейка, она должна находиться над уровнем почвы выше на 4-6 см.

Обязательно соблюдайте периоды высадки, подходящие для вашего региона. Такие теплолюбивые растения, как миндаль, абрикос, а также персик и абрикос, следует посадить только весной, в противном случае они не смогут вынести зимовки.

Нельзя высаживать зеленые насаждения слишком густо, иначе произойдет отмирание нижних побегов. Оптимальное расстояние между деревьями должно быть не менее 3 м, а интервал между рядами – 5-8 м. Не высаживайте культуры рядом со строениями, которые создают для них тень, в результате ухудшается фотосинтез.

Глубокое перекапывание земли в приствольном кругу:

При слишком глубокой перекопке в приствольном кругу можно повредить корневую систему и даже оголить ее.

В результате в поврежденных местах появляются грибки или же другие возбудители заболеваний, а открывшиеся корешки может повредить мороз. Ко всему этому, при частых перекопках качество грунта ухудшается и происходит потеря влажности.

Чтобы избежать проблем с корнями, необходимо проводить перекапывание в количестве 2-3 раз за время вегетации. На легкой земле можно обойтись рыхлением.

Мульчирование в приствольном кругу:

Процедура мульчирования защищает деревья от перегрева и высыхания почвы в жаркое время, а также помогает перенести зиму. С помощью мульчи улучшается консистенция и питательность грунта.

Но выполнять мульчирование необходимо правильно, потому что кора, находящаяся рядом с корневой шейкой, может портиться. Получится точно так же, как с углублением штамба в почву..

В связи с этим мульча не должна соприкасаться со стволом, не надо укладывать укрытие в приствольном кругу в виде кучи.

Оставленный в течение длительного времени ловчий пояс:

Купленные в магазине или изготовленные своими руками ремни-ловушки помогают защитить поверхность ствола и плоды растений от многих паразитов. Ловчие пояса особенно эффективны в весенне-летнее время при ловле долгоносиков, короедов и других вредных насекомых, передвигающихся вверх по стволу.

Но оставление плотной ленты-ловушки на несколько месяцев не принесет дереву никакой пользы. В особенности это опасно для молодых деревцев, которые энергично растут. Пояс-ловушка может сдавить и изменить строение ствола даже за один сезон.

Неверная обрезка:

При неправильной и несвоевременной обрезке можно испортить внешность дерева и даже погубить его.

Обрезка может быть двух видов: формирующая и санитарная. Первая помогает формировать нужную форму кроны, вторая избавляет от поврежденных и засохших побегов.

Однако обрезка вызывает стресс у культур. В связи с этим ее необходимо выполнять в конце осени или начале весны, до начала сокодвижения.

У всех деревьев имеются свои сроки и условия обрезки.

Несвоевременная обработка:

Искореняющая обработка от заболеваний и паразитов проводится в конце осени. Но некоторые дачники занимаются обработкой весной. В таком случае необходимо проводить ее до появления молодой листвы, потому что препараты могут повредить ее.

Опрыскивание растений при нераспустившихся почках следует проводить при положительных температурах, в противном случае средство может не подействовать.

Подобная обработка может нанести вред деревьям, так как раствор, проникший в трещины на побегах и стволах, во время заморозков замерзнет и увеличит размер повреждений, тем самым открыв вход для проникновения инфекций.

Множество прививок на одном дереве:

С помощью прививок происходит обновление сада или сохранение любимого сорта.

«Дерево Дружбы», растущее в г. Сочи, имеет на себе привитые побеги 45 сортов культур из различных стран мира. Каждый садовод хотел бы видеть в своем саду такое дерево. И начинают проводить эксперименты с прививанием плодовых растений.

Для культуры такая процедура вызывает такой же стресс, как и при обрезке. К тому же в ее процессе легко занести инфекцию необработанным инструментом, и растение может с ней не справиться из-за множества прививок.