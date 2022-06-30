Фермеры рассказали, что такое корневая гниль огурцов и как с ней бороться

Корневая гниль чаще встречается у тепличных огурцов. Как правило, такая проблема возникает со взрослыми растениями, часто на этапе плодоношения.

Признаками корневой гнили являются пожелтение нижних листьев и бурый цвет прикорневой части стебля. Со временем заболевшее растение вянет и засыхает.

Корневую гниль вызывают грибковые микроорганизмы, которые селятся на ослабленных растениях.

Причинами появления корневой гнили могут быть резкие перепады температур, полив холодной воды, внесение избыточного количества азотных удобрений, повышенная влажность почвы или длительное похолодание.

Иногда грибы попадают в грунт при внесении почвенных смесей. Они надолго сохраняются в земле и активно поражают растения.

Избежать корневой гнили огурцов помогает дезинфекция почвы в теплице. Альтернативой может стать замена грунта.

Накопление грибов в земле подавляют препараты, содержащие микроорганизм триходерму. Необходимо также соблюдать правильный режим выращивания растений.

Важную роль играют своевременный умеренный полив, сбалансированное внесение удобрений и поддержание оптимальной температур внутри теплицы.