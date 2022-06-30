Агрономы рассказали, как спасти томаты от фитофторы

Фитофтора нередко поражает посадки помидоров, чаще всего это случается с тепличными растениями. Болезнь способна уничтожить весь урожай, но можно принять профилактические меры.

Осенью и весной необходимо хорошо помыть теплицу и продезинфицировать почву в ней. Хорошим решением будет посадка сидератов.

Очень важно вырастить качественную рассаду, которая сможет сопротивляться болезни. Закаливание кустов проводится в обязательном порядке.

Нельзя допускать загущения посадок, это благоприятные условия для фитофторы. А при хорошем проветривании и достаточном освещении риск болезни значительно ниже.

Растения лучше формировать в один или два ствола и подвязывать. Пасынки необходимо своевременно удалять вместе с нижними листьями, а также с больными и пожелтевшими.

Поливать растения нужно при первых признаках увядания. Для полива подходят утренние и вечерние часы.

Почву можно мульчировать травой, подкладывая ее в течение всего сезона. Теплицу необходимо регулярно проветривать. Не будет лишним использование «Фитоспорина-М» под корень.

Для подкормки подойдут комплексные составы с кальцием, фосфором, медью, йодом, марганцем. Чем крепче растения, тем сложнее фитофторе поразить их.