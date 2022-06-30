Дачники рассказали, как размножать смородину черенкованием

Для разведения этой культуры я применяю вегетативные методы, к которым относится деление куста, черенкование, а также формирование отводков непосредственно на материнском растении.

Выбираем лучшее время для черенкования:

Размножать смородину черенками можно даже зимой. В это время, а также в начале весны для размножения выбирают одревесневшие черенки. В сезоне весна-лето, в период с мая по июль, размножение происходит зелеными черенками.

Их легко узнать по сочной зеленой окраске. Для летнего размножения стоит выбирать наиболее облиственные окончания побегов длиной больше 10 сантиметров.

Зеленые черенки смородины

Ближе к осени размножение нужно выполнять полуодревесневшими стеблевыми черенками.

Готовим и укореняем черенки:

Заниматься заготовкой материала лучше когда на улице прохладно. Я предпочитаю для этого утренние часы. Для весеннего и летнего черенкования подойдут молодые кусты, которые хорошо плодоносят, не имеют дефектов и признаков поражения заболеваниями и вредителями.

Срезанные части я оборачиваю влажной тканью, чтобы они не пересохли. Как только вы заготовите достаточно материала, можно нарезать черенки.

Укоренение черенков в грунт

После того как черенки подготовлены, можно начинать их укоренять. Сделать это можно разными способами:

Формирование корневой системы может происходить в воде. Это метод удобен тем, что вы будете хорошо видеть весь процесс укоренения. В начале весны заранее подготовленные черенки нужно погрузить в воду так, чтобы два нижних междоузлия оказались в воде. Как только станут заметны корневые мочки, черенки нужно распределить по индивидуальным емкостям. Весь процесс корнеобразования занимает обычно не более двух месяцев.

Укоренение в питательном субстрате, который должен быть влагоемким и рыхлым. Я рекомендую использовать для этих целей торф или обычный речной песок. Емкость для укоренения должна быть небольшой глубины.

Низ черенков нужно обязательно обработать любым стимулятором корнеобразования, а затем высадить в подготовленный субстрат под углом 45 градусов. Заглублять черенки нежно максимум на 10 сантиметров.

После высадки контейнер нужно прикрыть прозрачной пленкой. Процесс укоренения обычно не превышает месяца. На данном этапе важно организовать грамотное увлажнение. В первую неделю количество поливов должно доходить до шести в день. К последней неделе полив стоит сократить до трех раз в день.

Укоренение непосредственно в открытый грунт. Выполнять такую процедуру можно обычно в мае месяце, когда в большинстве регионов минует угроза возвратных заморозков. Грунт важно заранее подготовить. Можно вносить органику и минеральные составы.