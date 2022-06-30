Фермеры рассказали, как вырастить ровные огурцы не грушевидной формы

Иногда огурцы меняют форму, на них появляется утолщение в нижней части, а у плодоножки овощи тонкие. Чтобы вырастить ровные и красивые плоды, нужно соблюдать несколько правил.

Желательно выбирать хорошо знакомые, проверенные сорта, чтобы не было неприятных сюрпризов. Сажать огурцы нужно не слишком густо.

К деформации может привести неправильный полив и даже нерегулярный сбор урожая. Иногда огурцы принимают грушевидную форму из-за недостатка калия или других микроэлементов.

Растения, посаженные на определенном расстоянии друг от друга, нужно вовремя подвязывать. Кусты необходимо формировать, обеспечивать проветривание теплицы.

До цветения кусты поливают раз в 3 дня, во время плодоношения – через день. Вода должна быть теплой, а снимать плоды лучше с интервалом в сутки.

Получить ровные плоды помогут подкормки по листу с магнием, бором и кальцием. Они предотвращают опадание завязей и стимулируют формирование огурцов.

Стоит использовать и раствор древесной золы (2 стакана на 10 л воды). Состав настаивается 2-3 часа и выливается под корень на увлажненную почву.

Такие несложные меры помогут вырастить богатый урожай ровных огурцов с великолепными вкусовыми качествами.