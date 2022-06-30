Садоводы рассказали, какие цветы можно посадить в затененном участке
Не все декоративные растения будут радовать вас своим цветением, если вы посадите их в затененном месте.
Однолетние цветы для затененного участка:
Эти культуры высаживаются каждый год, а осенью, пройдя весь цикл до конца, они дают семена и засыхают. Однако таких культур среди теневыносливых и тенелюбивых растений мало: для интенсивного жизненного цикла однолетников все-таки требуется солнце.
Тем не менее, даже тут можно найти культуры, которые способны довольствоваться редкими часами прямого освещения, пребывая остальное время в тени и полутени.
Здесь прежде всего нужно выделить следующие растения:
Табак крылатый. Затененность он переносит неплохо, хотя и цветет там менее интенсивно, чем на солнечных участках. Чтобы это растение цвело лучше, есть небольшая хитрость: нужно вовремя удалять засохшие цветоносы – тогда растение не будет тратить питательные вещества на формирование семян, а начнет цвести заново.
Да и без сухостоя растение выглядит намного опрятнее и аккуратнее.
Рудбекия. Это растение с длинными узкими листьями дает желтые цветы с красивой темной серединой чашечки. Рудбекия на редкость неприхотлива и может расти почти на любом типе грунта. Даже на затененных участках она все равно цветет.
Единственная тонкость, на которую надо обратить внимание цветоводу – это полив: он должен быть умеренным. Иначе растение может погибнуть от загнивания корней. К тому же если почва не прогревается прямыми лучами солнца, избыточная влага приводит к разрастанию мха, появлению плесени и другим неприятным последствиям.
Настурция. Эта культура с темно-зелеными красивыми листьями цветет желтыми и темно-красными цветами. Сам период цветения долгий – от первых чисел июня до первых заморозков. В отличие от рудбекии, нуждается в более обильном поливе – хотя и тут надо быть осторожным и не допускать переувлажнения грунта.
Лобелия. Цветет синими аккуратными цветами. Выращивается рассадным методом. Культура может быть как однолетней, так и многолетней. Поскольку цветок по происхождению тропический, вырастить его получится только там, где летом стоит достаточно теплая погода.
К тени лобелия привычна, но все-таки предпочитает освещенные участки или хотя бы полутень.
Декоративные многолетники для затененного сада:
Их преимуществом является то, что их достаточно посадить один раз, и они будут расти потом несколько лет на одном месте. Однако за все надо платить: цветут многолетние растения не так долго, как однолетники, к тому же цветение обычно заканчивается еще ранней весной, до появления листвы на кроне.
Для затененных участков подойдут прежде всего следующие культуры:
Аквилегия. Она устойчива к заморозкам и к пересыханию почвы: структура растения такова, что оно накапливает в себе воду и питательные вещества. Цветок в целом устойчив почти ко всем негативным фактором, в том числе и к недостатку освещенности.
Однако есть и минус: выбирать место для ее посадки нужно раз и навсегда: пересадку аквилегия обычно не переживает.
Астильба. Цветет соцветиями в виде характерных метелок разных оттенков. Любит увлажненную почву и хорошо переносит тень. Она подойдет для тех мест, где близко стоят грунтовые воды.
Бруннера – растение со светло-зелеными красивыми листьями, которые по краям окружает более темная полоска. Цветет мелкими светло-голубыми цветами. Пересадку переносит хорошо: основной метод размножения – это деление куста. Делать это надо в конце лета, ближе к сентябрю.
Волжанка. Тоже цветет соцветиями-метелками. Нуждается в частых поливах и плодородной почве – перед посадкой в лунку непременно нужно насыпать слой компоста или перегноя. Чтобы реже поливать, прикорневой круг можно замульчировать хвоей.
Гейхера. Обладает яркими листьями от салатового до фиолетового оттенка, возможны розовые, оранжевые и красные цвета. Тоже устойчива к тени, выращивается ради красивой кроны.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать тайное послание Путину
Фермеры рассказали, как понять по листьям, чего не хватает огурцам
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Муравьи уйдут с участка из-за двух растений
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России