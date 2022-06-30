Дачники рассказали о правилах посадки саженцев груши

Раньше грушу выращивали в южных районах из-за ее низкой морозостойкости. Теперь, когда выведено множество холодоустойчивых сортов, ее могут себе позволить садоводы более северных регионов.

Выбираем время посадки:

Для выбора оптимального времени стоит ориентироваться на климатические особенности своего региона. На юге посадку спокойно можно осуществлять осенью. Жара к этому времени уже спадает, позволяя молодому дереву быстро прижиться.

В регионах с более холодным климатом с посадкой лучше подождать до весны. В противном случае саженец моет не успеть полноценно укорениться до прихода холодов.

Отдавая предпочтение тому или иному времени, стоит соблюдать соответствующие нюансы. Так, например, в случае посадки осенью молодым деревьям важно организовать укрытие от низких температур и нападок грызунов. Весенняя посадка обязывает к систематическому увлажнению грунта и защите от агрессивного солнца.

Чтобы ваша груша успешно прижилась на новом месте и пошла в рост, придерживайтесь следующих шагов:

Выбор и подготовка места. Участок под посадку следует готовить заблаговременно, за пару лет до предполагаемого мероприятия. Важно глубоко разработать грунт, перемещая при этом верхний плодородный слой вниз, а нижний — наверх.

На данном этапе важно внести минеральные составы и органику. Если кислотность грунта слишком высокая, стоит провести известкование. Из органики я рекомендую вносить навоз и компост. Лучшими минеральными удобрениями послужат суперфосфат и хлористый калий.

Саженцы перед посадкой также важно правильно подготовить. Всегда выбирайте для посадки районированные сорта, потому как они демонстрируют лучшую приживаемость. Возраст идеального саженца не должен превышать трех лет.

Непосредственно перед посадкой стоит обрезать корни, оставив максимум пять самых сильных, и подержать их в течение 12 часов в специальном стимуляторе корнеобразования.

Посадочная яма для груши должна быть не менее метра в ширину и около 70 сантиметров в глубину. Готовить посадочную яму стоит минимум за семь дней до предполагаемой посадки.

На дне важно организовать дренаж из щебня, сделать песчаную подушку и вылить 20 литров воды. Дождавшись, когда влага впитается, можно засыпать питательный субстрат, попутно внося суперфосфат и подкормку с высоким содержанием калия. В центре ямы не забудьте поставить кол в качестве опоры молодому саженцу.

Высаживать саженцы груши нужно таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на уровне с поверхностью грунта.

После посадки молодые растения нужно щедро полить.

Как только грунт просядет, важно заполнить пустоты и выполнить уплотнение. После приствольный круг замульчировать торфом.