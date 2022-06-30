Садоводы рассказали,как правильно выращивать лилии

Лилии большинства групп неприхотливы в уходе и довольно легко поддаются размножению. Сажать же их можно как ранней весной, едва сойдет снег, так и поздней осенью, когда земля уже прихватилась морозцем.

Когда цветет лилия:

Время цветения лилии во многом зависит от того, какой разновидности цветок растет на вашем участке. Уже к концу июня зацветают лилии тигровых разновидностей, а в след за ними и азиатские сорта.

Необходимо обратить внимание на то, что сроки цветения могут продолжаться вплоть до сентября и немного сдвигаться. Здесь все будет зависеть от погодных условий и региона, где выращиваются растения.

Обратите внимание: если вы предпочтете посадить различные сорта садовых лилий, то вы сможете любоваться их великолепием аж целых два месяца.

Сколько цветет растение:

Это растение очень хорошо подойдет для среза. В вазе прекрасные бутоны сохраняют свой декоративный вид в течение 9 дней. НА клумбе лилии способны радовать взгляд аж до 20 дней.

По причине того, что лилия закладывает свои бутоны осенью, цветет она один раз за сезон, летом. Даже если вы будете обрезать цветки, новые соцветия в этом сезоне сформировать не получится.

Случается, что бутоны не распускаются:

Несмотря на то, что лилии неприхотливые цветы, бывают и такие случаи, когда они могут не зацветать несколько лет подряд. Причин этому может быть несколько. Разберем основные из них.

Некачественные луковицы. Очень часто случается, что садоводы приобретают некачественный товар. Луковицы должны быть упругими, иметь здоровый вид, не иметь плесени. Также важно луковицы правильно хранить.

Профессионалы советуют убирать на зиму луковицы в пакет и укрывать торфом. Желательная температура для них должна быть +2 – 6 градусов. Часто еще проблема заключается в неправильном отделении деток. Луковицы-детки должны нарастить свою массу и достигнуть размеров 5-6 см для полноценного дальнейшего цветения.

Выбрали неудачное место для посадки или плохие соседи. Лилия любит солнечное место. Допускается сажать ее в полутени, но тогда вы рискуете сократить время любования этим цветком.

Также на цветение лилии могут повлиять соседи, а именно растения высокие с богатой кроной. В таких условиях лилии могут испытывать недостаток влаги и питательных веществ.

Неверный грунт. Лилии рекомендуют сажать в нейтральную почву. Важным условием является то, что она должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. В первые два сезона рекомендуют не вносить органические удобрения.