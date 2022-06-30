Огородники рассказали, что делать с глиной на участке после строительства

Многих владельцев приусадебных участков беспокоит оставшаяся глина, которая образовалась от выкапывания ям под септик, погреб, фундамент и т. д.

Варианты применения материала:

Глина имеет много полезных свойств. Неслучайно же она использовалась на протяжении нескольких тысяч лет для разных хозяйственных нужд.

Она была и остается наиболее доступным и дешевым для обычного человека натуральным материалом, обладающим высокой экологической безопасностью. Кроме того, наделена хорошей пластичностью и водонепроницаемостью. Достаточно совсем небольшого слоя этого материала, чтобы преградить путь воде.

Эти качества глины используются для гидроизоляции различных строительных конструкций от губительного воздействия влаги: фундаментов, погребов, подвалов, подземных гаражей и т. д. При помощи глины можно выровнять территорию участка, построить различные подсобные помещения.

Глиняный замок:

Глиняный замок – это слой глины, который укладывают по периметру фундамента различных построек: подвалов, погребов и др. Еще он необходим при создании колодцев, ведь он надежно защитит ствол от просачивания внутрь него грязных вод.

Слой глины тщательно трамбуют и уплотняют, чтобы он эффективно оградил конструкции от непосредственного контакта с грунтовыми водами. Также он защищает их от влияния подземных вод, подтопления дождевыми водами.

До устройства глиняного замка земля должна хорошо просесть и утрамбоваться под воздействием осадков и перепадов температур, иначе под гидроизоляционным слоем образуются пустоты, что негативно скажется на прочности самой постройки.

Для создания защиты от влаги используют жирную глину с небольшим количеством песка. Предварительно смесь замачивают, затем заполняют ею котлованы.

Изготовление саманного кирпича:

Саманом называется кирпич из глины и соломенной сечки с добавлением воды. При этом точного соотношения компонентов не существует, так как состав самодельного строительного материала может варьироваться в зависимости от того, какие к нему предъявляются требования.

Глина используется в этом составе как связующее вещество, за счет которого песок и солома соединяются в единое целое. Для формовки кирпича потребуются формы (ящик без дна с одной или несколькими ячейками), которые можно сделать из строганой доски.

Важно то, что саманные блоки обладают хорошей теплоизоляцией и легким весом. Многие дачники при возведении дачных домиков, хозяйственных построек используют именно этот материал, который очень просто сделать собственноручно. К тому же он получится экологически чистым и дешевым.

Главное достоинство таких построек заключается в том, что зимой в них хорошо сохраняется тепло, а летом – прохлада. Однако влагостойкость у самана низкая, и поэтому использовать его для строительства рекомендуется только в сухой и жаркой местности.

К строительству лучше приступать весной, чтобы за время теплого сезона возведенные кладки успели хорошо просохнуть.

Из необожженных кирпичей можно строить небольшие сооружения или ограждать участок. Более массивные постройки лучше возводить из обожженных блоков, которые в разы прочнее и ничем не уступают фабричному аналогичному материалу.

Глина для возведения и ремонта печей:

Цементный раствор для возведения и обмазки печей не подходит, так как под воздействием высоких температур начинает растрескиваться. А вот глина является незаменимым материалом в печах для дачи и жилого дома. Составами на ее основе обмазывают снаружи нагревательные конструкции, применяют для штукатурки.

Чтобы швы не растрескивались и не разрушалось сооружение, необходимо правильно подготовить скрепляющий кирпичи термостойкий раствор. Если глина из верхних слоев, ее лучше не использовать – в ней большое количество органических примесей, которые повлияют на прочность состава. Чистая глина без примесей залегает на глубине около 5 метров.

Для приготовления раствора глину на двое суток замачивают (4 части качественной глины и 1 часть воды). Далее смесь тщательно перемешивают и вносят песок (12 частей).

Стяжка полов и штукатурка стен:

Глиняные полы – одни из самых дешевых, долговечных и экологически чистых покрытий. Стяжку делают прямо по земле без установки лаг, фундамента или других дополнительных приспособлений.

Благодаря возможности использования различных видов отделки, глинобитные полы могут хорошо вписаться в любой интерьер одноэтажного дома или дачи. Так как глина имеет отличную теплопроводность, ее можно применить даже при обустройстве системы теплого пола.

Для повышения устойчивости к влаге глиняный пол покрывают воском и льняным маслом. Он становится глянцевым, после чего его можно даже мыть. Из-за дешевизны и прочности глиняную стяжку делают в хозяйственных постройках: сараях, курятниках, коровниках, гаражах и т. д.

Глиняная штукатурка издавна пользуется большой популярностью при отделке жилых помещений. Несмотря на множество современных отделочных материалов, многие стали отдавать предпочтение этому натуральному, теплому природному материалу.

Глина обладает способностью восстанавливать баланс влажности воздуха: при повышенной влажности поглощает ее, в жару возвращает назад. Поэтому в помещениях, отделанных глиной, всегда комфортный микроклимат и естественный влагообмен.

Натуральный материал впитывает также вредные вещества, поэтому аллергики лучше себя чувствуют в домах, оштукатуренных глиной.

Натуральный материал в садоводстве:

Казалось бы, глина – это неподходящий субстрат для выращивания растений. Но в действительности она является важным составляющим плодородного грунта.

Глина содержит минеральные соли, органические вещества, а также соединения таких полезных компонентов, как железо, алюминий, натрий, кальций, магний, калий. Но в чистом виде глина плохо пропускает воздух и воду.

В садоводстве ее используют следующим образом:

Днище для компостной ямы. Потребуется уложить слой глины толщиной примерно 10 см. Сверху кладут любой впитывающий материал: солому, сено, опилки и т. п. Защитный слой не даст питательным компонентам просочиться в почву, а подстилка постепенно станет удобрением.

Болтушка из глины. Бюджетное и простое в приготовлении антисептическое средство широко используется садоводами для защиты и лечения плодовых деревьев, корней саженцев, клубней и корнеплодов при хранении в зимнее время.

Улучшение механического состава и аэрации почвы. В порошкообразном состоянии глину вносят в почву вместе с органикой. Эта процедура особенно полезна для песчаного грунта.

Некоторые садоводы раскладывают лишнюю глину под кустами. Она не принесет вреда растениям, так как постепенно приобретет сыпучесть за счет опавшей листвы.

Выравнивание территории участка:

Идеально ровный рельеф приусадебного участка встречаются не так часто, как хотелось бы. Если на нем есть уклон, следовательно, в низине во время таяния снега и в сезон дождей постоянно собирается вода.

В этом заболоченном месте можно сделать насыпь из глины и песка в равных долях. В результате выполненных работ вода не будет застаиваться, а равномерно распределится по поверхности участка.

Глинистая почва не такая уж и безнадежная. Первые годы можно высаживать на ней культуры в подготовленные лунки со всеми необходимыми для растения удобрениями. Есть много растений, которые комфортно себя чувствуют на таком грунте: сирень, флоксы, розы, фиалки, анемоны ирисы, тюльпаны и др.

Ягодные кустарники: смородина, ежевика, малина – могут расти и радовать обилием урожая при внесении в глинистую почву органики.