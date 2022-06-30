Дачники рассказали, как часто нужно поливать розы в саду
Красивые и ухоженные кусты роз всегда привлекают внимание соседей и прохожих. Однако труд при выращивании хороших цветов очень велик.
Нужно ли поливать часто:
Очень важный вопрос в правильном уходе за розой является частота полива. Но в данном случае однозначно ответить невозможно. Надо внимательно смотреть на климатические условия, где выращивается культура. Безусловно, в жару поливать любимые цветы придется.
Но, если дожди в вашем регионе случаются еженедельно, то можно обойтись и без дополнительного полива. Однако, ветреная погода должна вас насторожить, при таких погодных условиях вашим любимым цветам может потребоваться дополнительный полив.
Обязательно обращайте внимание на возраст кустов. Более большим в размерах требуется больше воды – до 10 литров, а соответственно более молодым подойдет меньшее количество воды – до 4 литров.
Если вы недавно посадили розы, первые два года жизни им потребуется много воды, далее, когда их корневая система углубится, полив надо будет сократить. Таким образом, можно говорить о стандартном правиле полива роз: в жаркую погоду их лучше поливать один раз в три дня.
Если погода за окном не такая жаркая, то полив можно проводить и один раз в неделю.
Совет: полив любимых роз в жаркую погоду надо осуществлять правильно, а именно поливать их реже, но более большим количеством воды.
В разное время года – разный полив:
Интенсивность полива роз будет зависеть от времени года. Так осенью и весной поливать растения надо реже, летом чаще. В период с мая по сентябрь очень важно следить за состоянием почвы и самого растения.
Если вашему цветку потребуется больше влаги, чем вы ему обеспечиваете, то растение со временем начнет увядать, и наоборот, при переизбытке влаги корни роз могут загнить, и растение пропадет. Такую ситуацию допускать нельзя.
Совет: чтобы убедиться, насколько влажная почва рядом с кустом розы, надо рядом вырыть небольшую ямку около 15 см. Это позволит вам оценить состояние почвы.
Полив роз в летний период надо производить обязательно. Когда вы будете следовать основным правилам и рекомендациям, ваши любимые цветы всегда будут в форме, а вы в хорошем настроении.
Опубликовано: Ангелина Крент
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