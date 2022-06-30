Путин: конечной целью СВО в Украине является освобождение Донбасса
Владимир Путин рассказал о ключевой задаче российских войск на Украине, после выполнения которой спецоперация может быть завершена.
30 июня Владимир Путин выступил перед представителями отечественной прессы, заявив, что главной задачей вооружённых сил России на территории Украины является освобождение территорий ДНР и ЛНР.
"Конечная цель - это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", - констатировал Путин.
Также Владимир Путин заверил, что спецоперация армии РФ идёт строго по плану, а сам российский президент полностью доверяет профессионалам, которые её выполняют.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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