Бундесвер вынужден торопиться, чтобы выполнить требования НАТО по усилению в Восточной Европе

15 000 солдат, 65 самолетов, 20 кораблей: после саммита НАТО Бундесвер должен поторопиться и развернуть большое количество боеспособных войск — на суше, на воде и в воздухе.

Германия намерена предоставить от 3000 до 5000 своих военных для поддержки Литвы, партнера НАТО в странах Балтии против возможной агрессии.

«Элемент передового руководства» под командованием бригадного генерала Кристиана Наврата будет контролировать военное командование в Литве.

Германия возглавляет боевую группу НАТО в этой стране с 2017 года и первоначально предоставила 600 солдат. После начала СВО на Украине Бундесвер активизировался и направил еще 350 солдат, оснащенных Panzerhaubitze 2000 и зенитной системой Ozelot.

«Мы уже заявили, что готовы предоставить дивизию, то есть 15 тысяч солдат, и, конечно, соответствующие вооружения. Мы говорим о 65 самолетах и 20 кораблях», — заявила в Мадриде министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт о вкладе Германии в увеличение сил быстрого реагирования. «НАТО должно быть сильным, и это также должно отражаться в количестве солдат». Что касается временных рамок, то Германия немного более осторожна, чем Столтенберг, и называет целью 2024 год.

На данный момент НАТО сформировала четыре боевые группы: в Литве, Латвии и Эстонии, а также в Польше. Ротация в них происходит каждые шесть месяцев, в том числе потому, что Основополагающий акт Россия-НАТО не разрешает постоянное размещение союзных войск в Восточной Европе.

Теперь есть и географическое расширение, для которого созданы еще четыре боевые группы. В Словакии, к примеру, Германия разместила дополнительно 1000 солдат. А ВМС Германии уже подтвердили, что готовы взять на себя руководящую роль в стратегически важном Балтийском море и могут создать региональный штаб военно-морских сил НАТО в Ростоке.