Путин обвиняет НАТО в «имперских амбициях» и предупреждает о последствиях
Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в «имперских амбициях» и призвал задуматься о последствиях расширения географии присутствия.
Военный альянс пытается утвердить свое «превосходство» посредством украинского конфликта, заявил Путин в среду журналистам в туркменской столице Ашхабаде.
«Украина и благополучие украинского народа — не цель коллективного Запада и НАТО, а средство отстаивания собственных интересов», - сказал Путин.
По словам Путина, Россия не видит для себя угрозы вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но примет военные контрмеры.
«Нас не беспокоит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Хочешь — пожалуйста», — сказал он. И предупредил, что этим странам придется готовиться к реакции России.
«Они должны получить четкое представление о том, что раньше угроз для них не было, но если сейчас туда введут войска и создадут инфраструктуру, то нам придется зеркально реагировать и создавать такие же угрозы на территории, откуда нам угрожают», — цитирует Путина агентство ТАСС.
«Между нами все было хорошо, но теперь будет некоторая напряженность — это очевидно, без сомнения, без этого не получится», — подчеркнул российский лидер.
Под впечатлением от нападения России на Украину Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета и решили вступить в НАТО. Процесс приема был запущен на саммите Альянса в Мадриде в среду. Расширение расширит границу России с альянсом более чем на 1300 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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