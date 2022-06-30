Путин обвиняет НАТО в «имперских амбициях»  и предупреждает о последствиях

Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в «имперских амбициях» и призвал задуматься о последствиях расширения географии присутствия.

Военный альянс пытается утвердить свое «превосходство» посредством украинского конфликта, заявил Путин в среду журналистам в туркменской столице Ашхабаде.

«Украина и благополучие украинского народа — не цель коллективного Запада и НАТО, а средство отстаивания собственных интересов», - сказал Путин.

По словам Путина, Россия не видит для себя угрозы вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но примет военные контрмеры.

«Нас не беспокоит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Хочешь — пожалуйста», — сказал он. И предупредил, что этим странам придется готовиться к реакции России.

«Они должны получить четкое представление о том, что раньше угроз для них не было, но если сейчас туда введут войска и создадут инфраструктуру, то нам придется зеркально реагировать и создавать такие же угрозы на территории, откуда нам угрожают», — цитирует Путина агентство ТАСС.

«Между нами все было хорошо, но теперь будет некоторая напряженность — это очевидно, без сомнения, без этого не получится», — подчеркнул российский лидер.

Под впечатлением от нападения России на Украину Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета и решили вступить в НАТО. Процесс приема был запущен на саммите Альянса в Мадриде в среду. Расширение расширит границу России с альянсом более чем на 1300 километров.