Власти на Украине намерены закрепить силовую депортацию населения из прифронтовых районов
Украинский губернатор Луганщины Гайдай в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о новом законопроекте, который позволит силовикам проводить депортацию населения.
Украины может принять закон о депортации жителей с территорий, где ведутся боевые действия, свидетельствует Гайдай.
«Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей»,— отметил губернатор и отметил, что документ готов к ратификации парламентом, но его, почему то застопорили.
Гайдай также рассказал, что в заблокированном силами СВО Лисичанске остается еще около 15 тысяч мирных жителей, которых можно было бы депортировать.
Отметим, что по последним данным за границу из Украины с начала СВО выехало 8, 4 млн беженцев, столько же переместилось внутри страны.
На сегодня в ЕС остается около 3,5 млн украинцев, большая половина предпочла вернуться на родину.
Опубликовано: Тарас Медведев
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