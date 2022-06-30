Власти на Украине намерены закрепить силовую депортацию населения из прифронтовых районов

Украинский губернатор Луганщины Гайдай в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о новом законопроекте, который позволит силовикам проводить депортацию населения.

Украины может принять закон о депортации жителей с территорий, где ведутся боевые действия, свидетельствует Гайдай.

«Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей»,— отметил губернатор и отметил, что документ готов к ратификации парламентом, но его, почему то застопорили.

Гайдай также рассказал, что в заблокированном силами СВО Лисичанске остается еще около 15 тысяч мирных жителей, которых можно было бы депортировать.

Отметим, что по последним данным за границу из Украины с начала СВО выехало 8, 4 млн беженцев, столько же переместилось внутри страны.

На сегодня в ЕС остается около 3,5 млн украинцев, большая половина предпочла вернуться на родину.