Deutsche Welle: саммит НАТО утвердил новый пакет помощи для Украины
На заседании саммита НАТО в Мадриде был согласован новый пакет помощи Украине.
Немецкое информационное агентство Deutsche Welle сообщил об одобрении во время саммита в Мадриде странами-участницами Североатлантического альянса нового пакета помощи для Украины.
Согласно информации DW новый пакет помощи будет включать в себя очередные поставки оружия отвечающего стандартам НАТО, а также нелетальной помощи, такой как аптечки и топливо.
Помимо этого, Deutsche Welle подчеркивает тот факт, что для предоставления нового пакета военной помощи Украине из бюджетов стран альянса будет выделено несколько сотен миллионов евро.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг признался в восьмилетней подготовке НАТО к противостоянию с РФ
На конкурсе «Миссис Вселенная» случился скандал: украинки не сели за один стол с россиянками
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Великобритания увеличит военную помощь Украине в два раза до 1.2 млрд евро
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России