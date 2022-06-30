Deutsche Welle: саммит НАТО утвердил новый пакет помощи для Украины

На заседании саммита НАТО в Мадриде был согласован новый пакет помощи Украине.

Немецкое информационное агентство Deutsche Welle сообщил об одобрении во время саммита в Мадриде странами-участницами Североатлантического альянса нового пакета помощи для Украины.

Согласно информации DW новый пакет помощи будет включать в себя очередные поставки оружия отвечающего стандартам НАТО, а также нелетальной помощи, такой как аптечки и топливо.

Помимо этого, Deutsche Welle подчеркивает тот факт, что для предоставления нового пакета военной помощи Украине из бюджетов стран альянса будет выделено несколько сотен миллионов евро.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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