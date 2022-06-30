Новый президент Филиппин Маркос-младший приведен к присяге
Фердинанд Маркос-младший был приведен к присяге в качестве президента Филиппин в четверг, 30 июня.
С приходом к власти Маркоса-младшего на Филиппинах закрепилась клановая преемственность власти.
"Я здесь не для того, чтобы говорить о прошлом, я здесь для того, чтобы рассказать вам о нашем будущем, - заявил Маркос – младший на инаугурации. - Мы смотрим не назад, а вперед". "Вперед на дорогу, по которой мы должны идти к лучшему", - добавил он.
Маркос-младший, сын одноименного диктатора, принес присягу в торжественной обстановке перед сотнями в том числе иностранных гостей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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