Новый президент Филиппин Маркос-младший приведен к присяге

Фердинанд Маркос-младший был приведен к присяге в качестве президента Филиппин в четверг, 30 июня.

С приходом к власти Маркоса-младшего на Филиппинах закрепилась клановая преемственность власти.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о прошлом, я здесь для того, чтобы рассказать вам о нашем будущем, - заявил Маркос – младший на инаугурации. - Мы смотрим не назад, а вперед". "Вперед на дорогу, по которой мы должны идти к лучшему", - добавил он.

Маркос-младший, сын одноименного диктатора, принес присягу в торжественной обстановке перед сотнями в том числе иностранных гостей.