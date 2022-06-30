Новый президент Филиппин Маркос-младший приведен к присяге

Фердинанд Маркос-младший был приведен к присяге в качестве президента Филиппин в четверг, 30 июня.

С приходом к власти Маркоса-младшего на Филиппинах  закрепилась клановая преемственность власти.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о прошлом, я здесь для того, чтобы рассказать вам о нашем будущем, - заявил Маркос – младший на инаугурации. - Мы смотрим не назад, а вперед". "Вперед на дорогу, по которой мы должны идти к лучшему", - добавил он.

Маркос-младший, сын одноименного диктатора, принес присягу в торжественной обстановке перед сотнями в том числе иностранных гостей.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 