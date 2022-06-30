Галкин пошутил о памятнике бабушке с красным флагом на своём концерте в Израиле
Российский ведущий и юморист Максим Галкин активно гастролирует по городам Израиля. На одном из своих концертов он отпустил шутку по поводу памятника "бабушке с красным флагом". "Она сама в ужасе от того, что происходит."
Известный в России комик и телеведущий Максим Галкин во время своего выступления в Израиле позволил себе отпустить шутку о бабушке с красным флагом. Артист уверен, что "старушка" пребывает "в ужасе" от того, что происходит вокруг.
После того как спецоперация была запущена к пожилой украинке пришли военные Украины. Она решила, что это русские и вышла к ним со Знаменем Победы. Когда бабушка поняла, что ошиблась, помощь от украинских бойцов принимать не стала, отметив, что ждала россиян.
В Мариуполе был возведён памятник смелой пенсионерке. Об этом монументе во время одного из своих концертов в Израиле высказался Галкин. Шоумен уверен, что пожилая женщина "сама в ужасе от происходящего".
Бабушка с красным флагом, которой памятник поставили. Бабушка еще жива - она сама в ужасе от того, что происходит.
Отметим, что Максим Галкин успешно гастролирует по израильским городам, собирая полные залы, несмотря на то, что пророчили на чужбине ему безызвестность и "жизнь впроголодь" коллеги по сцене, оставшиеся в России.
Чуть ранее журналист и писатель Михаил Шахназаров оценил один из израильских концертов юмориста, отметив, что талант артиста оставляет желать лучшего, а смеяться особо не над чем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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