Росздравнадзор: сбоев в поставках лекарств из Европы и США в Россию не наблюдается

В Росздравнадзоре сообщили, что ситуация на рынке медикаментов в России «стабильная, а поставки осуществляются без сбоев». При этом импорт без дополнительных сложностей идет из санкционных рынков США и ЕС.

Россияне не первую неделю обращают внимание на то, что в аптеках часто отсутствует определенное лекарство. Росздравнадзор утверждает, что никаких проблем с поставками нет. Данные подтверждал и руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

Так, Булавин пояснял, что импорт медикаментов из ЕС и США в Россию сохранятся на уровне прошлого года, так как санкции в отношении российской стороны не распространяются на данную сферу. Только в апреле было задекларировало более 4,7 тыс. тонн лекарственных изделий и средств данного назначения.

Основными поставщиками лекарств в Россию остаются Германия, Франция, Индия, Беларусь и Великобритания. Самые дорогие лекарства Россия получает из США, Канады и Швейцарии.

Ранее Министерство здравоохранения РФ заявляло, что в стране сформирован достаточных запас лекарств из перечня жизненно важных. В ведомстве утверждали, что даже если медикаменты запретят возить, то запаса хватит на 6-12 месяцев. Проблемы с наличием в аптеках Минздрав объяснял трудностями логистики, а не санкциями.