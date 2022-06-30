Минобороны РФ: вооружённые силы России отступили с острова Змеиный

Минобороны России сообщило, что представители ВС России покинули ранее занятый остров Змеиный.

Министерство обороны России в новом сообщение заявило, что российские военные завершили выполнение миссии на острове Змеиный, покинув егно в качестве жеста доброй воли.

По данным украинского издания "УНИАН", отступление произошло ночью и было спешным, поскольку ВСУ смогли прицельно поразить технику россиян, что спровоцировало крупный пожар на острове.

Ввиду пожара солдаты ВС РФ покинули Змеиный на двух скоростных катерах. Напомним, что Змеиный перешёл под контроль вооружённых сил России в первый день спецоперации.