Минобороны РФ объявило о выводе войск с острова Змеиный
Министерство обороны Российской Федерации заявило о "жесте доброй воли" в адрес ВСУ.
В Министерстве обороны России заявили о том, что войска РФ покидают территорию украинского острова змеиный в качестве жеста доброй воли.
Из заявления следует, что таким шагом Российская Федерация показывает мировому сообществу свою готовность обеспечивать гуманитарные коридоры для вывоза продуктов питания из Украины.
"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - передает Минобороны.
Также вывод войск с острова, отметили в оборонном ведомстве, "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса"
Финальное слово осталось за Украиной, которая так и не разминирует свои прИбрежные территории, отметили в РФ.
Опубликовано: Николай Скира
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