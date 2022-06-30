Си Цзиньпин прибыл в Гонконг на 25-летие его вхождения в состав Китая

Перед приездом китайского президента власти приняли меры по устранению любого потенциального источника возмущения общественной безопасности.

Девять человек были арестованы, а представители оппозиции находились под пристальным наблюдением полиции.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Гонконг в четверг (30 июня) для участия в торжествах, посвященных 25-летию возвращения города Китаю, сообщают журналисты AFP.

Вскоре после своего прибытия китайский лидер заявил, что Гонконгу удалось «возродиться из пепла» после суровых испытаний.

«После ураганов Гонконг возрождается из пепла и обретает жизненную силу… Факты доказывают, что принцип «Одна страна, две системы» процветает», — добавил он.

Си Цзиньпин отправился в Гонконг на скоростном поезде, чтобы совершить свой первый визит за пределы материкового Китая с начала пандемии Covid-19.

Председателя КНР в сопровождении жены Пэн Лиюань и министра иностранных дел Ван И встретили на вокзале школьники, размахивающие флагами и букетами цветов, а также танцоры, одетые в традиционные костюмы львов. Детали поездки держались в строжайшей тайне, и визит вызвал масштабные усилия по обеспечению безопасности.

Замкнутая цепь против Covic-19

Правительство Гонконга было вынуждено перейти в замкнутую систему из-за Covid-19. Некоторые районы города закрыты, и многим журналистам не разрешено посещать запланированные мероприятия. Эти действия иллюстрируют контроль Коммунистической партии Китая над городом после волны политических репрессий, которые разрушили демократическое движение и подавили инакомыслие. Сам китайский лидер, скорее всего, проведет ночь в близлежащем материковом городе Шэньчжэнь, сообщают местные СМИ.

Людям, которые будут находиться в контакте с Си во время его поездки, в том числе высокопоставленным правительственным чиновникам, было приказано ограничить контакты, проходить ежедневные ПЦР-тесты а непосредственно перед визитом все были помещены на карантин в гостиницы.

«В качестве меры безопасности, если нам придется встретиться с верховным лидером и другими лидерами в тесном контакте, я думаю, стоит договориться о закрытых переговорах», — сообщил представитель властей журналисту AFP.

Усиленное правоприменение и наблюдение

Власти предприняли шаги, чтобы устранить любой потенциальный источник возмущения общественного спокойствия во время пребывания Си Цзиньпина в городе. На прошлой неделе полиция национальной безопасности арестовала не менее девяти человек. Лига социал-демократов (LSD), одна из последних оставшихся оппозиционных политических партий Гонконга, заявила, что не будет проводить демонстрации 1 июля после переговоров с офицерами национальной безопасности.

Лидеры LSD рассказали AFP, что в их домах проводились обыски, а также у них были беседы с полицией.

Чан По-ин, председатель фракции, сказала, что последние несколько дней ей казалось, что за ней следят и наблюдают. Ведущий социолог Гонконга заявил, что отложит публикацию результатов правительственного опроса популярности «в ответ на предложения соответствующих государственных ведомств после оценки рисков».

Годовщина возвращения Гонконга из под власти Великобритании в состав Китая 1 июля 1997 года уже давно стала поводом для массовых мирных протестов на улицах города. Но из-за комбинированного воздействия ограничений по здоровью и подавления инакомыслия массовые собрания в Гонконге в последние годы практически исчезли.

«Из соображения безопасности»

Освещение визита Си Цзиньпина в СМИ было строго ограниченным. В среду AFP подтвердило, что 13 местным и международным журналистам было отказано в аккредитации для освещения празднования. Двое журналистов AFP были среди тех, кому было отказано в аккредитации, правительственный чиновник сослался на формулировку по «причине безопасности».

Ассоциация журналистов Гонконга выразила «глубокое сожаление» по поводу этих отказов. Правительство сообщило средствам массовой информации, что это решение было сбалансированным «насколько возможно».

Некоторые объекты в финансовом центре были закрыты, в том числе конечная станция высокоскоростного поезда, место представления китайской оперы и Гонконгский научный парк. Ряд сотрудников научного парка сообщили AFP, что они не получали уведомления о визите президента Китая, но в четверг их попросили работать из дома.

Власти также стремились создать образ общественной поддержки, в том числе путем массового развертывания флагов Гонконга и Китая в десятках крупных жилых комплексов.