Чад утверждает, что государственная компания по добыче углеводородов потеряла 20 миллионов долларов

Власти Чада заявили, что более 20 миллионов долларов были предположительно похищены у государственной углеводородной компании.

Министр информации выступил с обвинением по национальному телевидению в среду.

Но банк, фигурирующий в предполагаемом скандале, пригрозил подать в суд за клевету и решительно отрицал какую-либо причастность к рассматриваемым транзакциям.

Министр Абдераман Куламаллах, который также является представителем правительства, сказал, что “было проведено расследование, которое привело к выявлению хищений в Обществе углеводородов Чада".

Правительство назначило нового главу и заместителя за два дня до объявления.

Бывшие менеджеры были арестованы спецслужбами Чада.