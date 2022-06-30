Чад утверждает, что государственная компания по добыче углеводородов потеряла 20 миллионов долларов
Власти Чада заявили, что более 20 миллионов долларов были предположительно похищены у государственной углеводородной компании.
Министр информации выступил с обвинением по национальному телевидению в среду.
Но банк, фигурирующий в предполагаемом скандале, пригрозил подать в суд за клевету и решительно отрицал какую-либо причастность к рассматриваемым транзакциям.
Министр Абдераман Куламаллах, который также является представителем правительства, сказал, что “было проведено расследование, которое привело к выявлению хищений в Обществе углеводородов Чада".
Правительство назначило нового главу и заместителя за два дня до объявления.
Бывшие менеджеры были арестованы спецслужбами Чада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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