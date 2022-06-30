Лобода оформила элитную недвижимость в Подмосковье на своего телохранителя

Известная исполнительница Светлана Лобода оформила роскошную недвижимость в Московской области на своего охранника.

Украинская певица Светлана Лобода уехала из России после того, как началась спецоперация РФ в Донбассе. Артистка не один раз резко высказывалась относительно сложившейся ситуации в её родной Украине.

Покинувшая российское государство исполнительница приняла решение урегулировать вопрос со своей недвижимостью в Подмосковье, опасаясь ее ареста. Загородный дом в Московской области знаменитость переписала на своего телохранителя Гаджимурата Абдулаева.

Стоимость элитной недвижимости вблизи Красногорска равняется 70 000 000 российских рублей. Соседом особняка "самой дорогой звезды" в России является не менее известный отечественный певец Стас Михайлов.

На кого Свелана Лобода переписала московскую квартиру неизвестно. Также большой вопрос, вернется ли 39-летняя исполнительница в Россию.

Ранее сообщалось, что когда знаменитость перестала давать концерты, лишившись заработка в России из-за острой политической ситуации в мире, связанной со спецоперацией в Донбассе, финансовую поддержку она нашла в лице украинского олигарха Артура Гранца.

По некоторым сведениям, именно он и является любовником известной певицы. Известно, что возлюбленному Лободы 50 лет. Ради звезды сцены "богатей" развёлся со своей женой.