Лобода оформила элитную недвижимость в Подмосковье на своего телохранителя
Известная исполнительница Светлана Лобода оформила роскошную недвижимость в Московской области на своего охранника.
Украинская певица Светлана Лобода уехала из России после того, как началась спецоперация РФ в Донбассе. Артистка не один раз резко высказывалась относительно сложившейся ситуации в её родной Украине.
Покинувшая российское государство исполнительница приняла решение урегулировать вопрос со своей недвижимостью в Подмосковье, опасаясь ее ареста. Загородный дом в Московской области знаменитость переписала на своего телохранителя Гаджимурата Абдулаева.
Стоимость элитной недвижимости вблизи Красногорска равняется 70 000 000 российских рублей. Соседом особняка "самой дорогой звезды" в России является не менее известный отечественный певец Стас Михайлов.
На кого Свелана Лобода переписала московскую квартиру неизвестно. Также большой вопрос, вернется ли 39-летняя исполнительница в Россию.
Ранее сообщалось, что когда знаменитость перестала давать концерты, лишившись заработка в России из-за острой политической ситуации в мире, связанной со спецоперацией в Донбассе, финансовую поддержку она нашла в лице украинского олигарха Артура Гранца.
По некоторым сведениям, именно он и является любовником известной певицы. Известно, что возлюбленному Лободы 50 лет. Ради звезды сцены "богатей" развёлся со своей женой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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