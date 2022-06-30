В ряде регионов ФРГ серьезно выросла безработица из-за украинских беженцев

Число безработных в земле Северный Рейн-Вестфалия за полгода возросло до 6,7 процента, из-за учета с 1-го июня украинских беженцев, в качестве безработных.

В общей сложности почти 658 000 человек были зарегистрированы в качестве безработных в июне в самой густонаселенной федеральной земле, что на 20 000 больше, чем месяц назад, как сообщило в четверг региональное управление Федерального агентства занятости Северного Рейна-Вестфалии. Уровень безработицы вырос до 6,7 процента.

Основной причиной этого, помимо завершения сезонного весеннего оживления на рынке труда, стало включение украинских военных беженцев в базовое обеспечение для соискателей.

«В июне в Северном Рейне-Вестфалии впервые было зарегистрировано до 19 тыс. украинских беженцев в качестве безработных», — сказала Бьянка Кристал, директор по управлению рынком труда региона.

С 1 июня все бежавшие украинцы получили возможность обращаться в центры занятости за базовыми социальными пособиями для соискателей вакансий. Ранее они получали пособия в соответствии с Законом о льготах для просителей убежища.

По словам чиновника, новоприбывшие из Украины найдут в Северном Рейне-Вестфалии восприимчивый рынок труда.

«Многие хорошо обучены, а хорошо подготовленных специалистов в Северном Рейне-Вестфалии на рынке труда во многих секторах не хватает», — сказала она.