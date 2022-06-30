Борисова рассорилась с Гогеном Солнцевым, назвав "Дом 2" развратной помойкой
Звезда экрана Дана Борисова нелестно высказалась о телевизионном проекте "Дом 2", вызвав возмущение Гогена Солнцева, который был участником этой программы.
Известная ведущая Дана Борисова выразила своё мнение относительно скандальной передачи "Дом 2". Знаменитость утверждает, что в проект давно-давно никто не приходит искать свою вторую половинку, участвуют здесь ради пиаром и денег.
"Дом-2" - развратная помойка с такими же ведущими.
46-летняя Борисова высказала свою позицию на Ютуб-канале "Звездач". Рядом со звездой экрана находился эпатажный Гоген Солнцев, которому слова Даны пришлись не по душе, так как много лет сам участвовал в проекте.
А ты и рада была бы пойти, а что, не пошла бы?! Еще бы как миленькая на коленках ползала "возьмите меня, ну возьмите.
Дана Борисова с ответом не тянула, заявив, что ни при каких условиях в подобном проекте не приняла бы участие.
Ранее ведущая рассказывала, что её дочь очень переживает после смертей Юрия Шатунова и Нарцисса Пьера. Девочка очень испугалась за мать в свете трагических новостей.
Пьер Нарцисс вчера умер, Юра умер... У меня Поля, она их даже не знает, другое поколение, она прям заплакала. Говорит: «Мамочка, они все твоего возраста! Господи, так надо ценить». И прям за руку меня взяла.
Дане Борисовой 46 лет. Нарциссу было 45, а Шатунову - 48.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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