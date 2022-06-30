Минобороны ФРГ договаривается с Испанией о поставке Киеву танков «Leopard»

Глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт в кулуарах саммита НАТО в Мадриде рассказала о подводных камнях политики в поставке танков Leopard из Испании в Украину.

Из-за ряда разногласий стала необходимой срочная встреча между Ламбрехт и ее коллегой Маргаритой Роблес, сообщает немецкое агентство печати. На встрече выяснилось, что четкого решения с испанской стороны до сих пор не принято.

В интервью испанской газете El Mundo Ламбрехт ответила на вопрос о вето Германии на партию военной техники из Испании в Украину.

«Мне известны сообщения прессы, но не запрос испанского правительства», - сказала министр.

Согласно испанским сообщениям, правительство в Мадриде рассматривает возможность поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 A4 и ПЗРК.

Речь идет о законсервированных боевых машинах, которые нужно будет подготовить к использованию. Согласно отчету, около 40 из 108 танков Leopard, купленных Испанией в Германии в 1995 году, могут быть снова введены в строй. Германия при этом должна подтвердить согласие на их передачу.