МИД Норвегии возразил обвинениям РФ в нарушении Парижского договора в блокаде транзита грузов на Шпицберген

Россия и Норвегия не смогли найти компромисса по доставке грузов для шахтеров на Шпицберген, в том числе продуктов.

Ранее МИД России ссылался на один из пунктов Парижского договора, который н ограничивает перемещение грузов на остров странами подписантами.

«Отказ Норвегии пропускать российские грузы на территорию Шпицбергена не является нарушением договора о Шпицбергене от 1920 года», - заявили в МИД Норвегии.

Норвежские дипломаты при этом подчеркнули, что решение продиктовано только санкциями.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 