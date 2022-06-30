МИД Норвегии возразил обвинениям РФ в нарушении Парижского договора в блокаде транзита грузов на Шпицберген
Россия и Норвегия не смогли найти компромисса по доставке грузов для шахтеров на Шпицберген, в том числе продуктов.
Ранее МИД России ссылался на один из пунктов Парижского договора, который н ограничивает перемещение грузов на остров странами подписантами.
«Отказ Норвегии пропускать российские грузы на территорию Шпицбергена не является нарушением договора о Шпицбергене от 1920 года», - заявили в МИД Норвегии.
Норвежские дипломаты при этом подчеркнули, что решение продиктовано только санкциями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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