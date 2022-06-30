Более 100 суданцев были убиты в ходе антивоенных протестов с октября 2021 года
Профсоюз суданских врачей сообщил, что протестующий был убит во время антивоенных демонстраций в среду в Хартум-Бахри после того, как силы безопасности применили чрезмерную силу.
"Мученик, личность которого не установлена, скончался после того, как силы тьмы выстрелили ему в грудь", - говорится в заявлении Центрального совета суданских врачей (CCSD) в Facebook.
Врачи заявили, что силы безопасности "применили чрезмерную силу, думая, что смогут заставить замолчать растущую революцию".
CCSD заявила, что "в результате подавления демократических демонстраций, вызванных военным переворотом в октябре прошлого года, число погибших достигло 103 человек".
Активисты запланировали еще одну общенациональную акцию протеста на четверг, чтобы добиться гражданского правления.
В сообщениях говорится, что власти уже приняли ряд мер в преддверии протестов, включая развертывание сил безопасности, закрытие мостов и возможное отключение Интернета.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Главная цель любого садовода - получение хорошего урожая. Иногда добиться этого можно очень простым способом, и не нужно изобретать велосипед. Луковая шелуха всегда под рукой, а результат превзойдет ожидания.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Володин сделал уточнения по поводу 43 обменянных боевиков «Азова» - только тяжелораненые
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска