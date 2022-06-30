Более 100 суданцев были убиты в ходе антивоенных протестов с октября 2021 года

Профсоюз суданских врачей сообщил, что протестующий был убит во время антивоенных демонстраций в среду в Хартум-Бахри после того, как силы безопасности применили чрезмерную силу.

"Мученик, личность которого не установлена, скончался после того, как силы тьмы выстрелили ему в грудь", - говорится в заявлении Центрального совета суданских врачей (CCSD) в Facebook.

Врачи заявили, что силы безопасности "применили чрезмерную силу, думая, что смогут заставить замолчать растущую революцию".

CCSD заявила, что "в результате подавления демократических демонстраций, вызванных военным переворотом в октябре прошлого года, число погибших достигло 103 человек".

Активисты запланировали еще одну общенациональную акцию протеста на четверг, чтобы добиться гражданского правления.

В сообщениях говорится, что власти уже приняли ряд мер в преддверии протестов, включая развертывание сил безопасности, закрытие мостов и возможное отключение Интернета.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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