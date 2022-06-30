Минобороны РФ: после вывода войск из Змеиного Киев может вывезти зерно

Минобороны России объяснило причины выхода гарнизона российской армии с острова Змеиный.

30 июня пресс-служба Министерства обороны уведомляет, что сегодня последние российские подразделения покинули остров Змеиный, отбитый у ВСУ ещё 24 февраля, в первые сутки специальной военной операции.

По данным Минобороны, выход российского гарнизона войск со Змеиного является исключительно шагом доброй воли для стабилизации отношений между Москвой и Киевом.

Также в российском Министерстве обороны сообщили, что после выхода ВС РФ со Змеиного Киев может вывозить зерно за границу без попыток обвинить Москву в блокаде украинских портов.