Минобороны РФ: после вывода войск из Змеиного Киев может вывезти зерно

Минобороны России объяснило причины выхода гарнизона российской армии с острова Змеиный.

30 июня пресс-служба Министерства обороны уведомляет, что сегодня последние российские подразделения покинули остров Змеиный, отбитый у ВСУ ещё 24 февраля, в первые сутки специальной военной операции.

По данным Минобороны, выход российского гарнизона войск со Змеиного является исключительно шагом доброй воли для стабилизации отношений между Москвой и Киевом.

Также в российском Министерстве обороны сообщили, что после выхода ВС РФ со Змеиного Киев может вывозить зерно за границу без попыток обвинить Москву в блокаде украинских портов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 