Минобороны РФ: после вывода войск из Змеиного Киев может вывезти зерно
Минобороны России объяснило причины выхода гарнизона российской армии с острова Змеиный.
30 июня пресс-служба Министерства обороны уведомляет, что сегодня последние российские подразделения покинули остров Змеиный, отбитый у ВСУ ещё 24 февраля, в первые сутки специальной военной операции.
По данным Минобороны, выход российского гарнизона войск со Змеиного является исключительно шагом доброй воли для стабилизации отношений между Москвой и Киевом.
Также в российском Министерстве обороны сообщили, что после выхода ВС РФ со Змеиного Киев может вывозить зерно за границу без попыток обвинить Москву в блокаде украинских портов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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