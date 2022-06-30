Минобороны России объявили о выводе войск с острова Змеиный

В четверг, 30 июня, российская армия объявила о выводе войск со Змеиного острова, стратегической позиции в Черном море.

В последние недели остров Змеиный подвергался беспрецедентным атакам со стороны ВСУ. Украинские военные использовали против гарнизона весь имеющийся арсенал от корабельных ракет до беспилотников. Тем не менее, все атаки удалось достойно отбить.

«30 июня в знак доброй воли российские вооруженные силы выполнили задачи, поставленные на Змеином острове, и вывели туда свой гарнизон», — заявили в Минобороны России, заявив, что этот жест должен облегчить экспорт зерна из Украины.

