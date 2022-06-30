Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи

Президентом Шри-Ланки Готабайей Роджапаски было отправлено письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором была просьба о сотрудничестве в закупках нефти, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как уточняет издание, ссылаясь на источник, главами государств был запланирован телефонный разговор, по итогам которого будут обговорены договорённости и, возможно, запланирован официальный визит лидера Шри-Ланки в Россию.

Ко всему прочему, президент Шри-Ланки планирует визит в ОАЭ, чтобы обсудить вопросы, связанные в первую очередь с импортом топлива.

Также в начале недели министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил об отправлении в Россию двух министров, которые пойдут нпереговоры о поставках топлива.