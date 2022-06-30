Лукашенко заявил Лаврову, что Беларусь не станет частью России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с Сергеем Лавровым высказался о том, войдет ли Беларусь в состав России.

Александр Лукашенко провел личную встречу с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Лукашенко и Лавров обсудили отношения Минска и Москвы. Белорусский президент сделал заявление о статусе отношений.

Он отметил, что обе страны останутся независимыми и не будут входить в состав друг друга.

"Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь", - сказал Лукашенко.

Опубликовано: Николай Скира

 

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