Лукашенко заявил Лаврову, что Беларусь не станет частью России
Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с Сергеем Лавровым высказался о том, войдет ли Беларусь в состав России.
Александр Лукашенко провел личную встречу с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Лукашенко и Лавров обсудили отношения Минска и Москвы. Белорусский президент сделал заявление о статусе отношений.
Он отметил, что обе страны останутся независимыми и не будут входить в состав друг друга.
"Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь", - сказал Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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