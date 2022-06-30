Российским пассажирам вернут деньги за отменённые авиаперелёты

Министерство транспорта Российской Федерации обязалось выплатить средства за билеты на самолёты, которые были отменены. На данные цели выделено почти 17 000 000 000 российских рублей.

Министерство транспортного сообщения России заключило договоры с 20 авиакомпаниями с целью возврата денег пассажирам за отменные авиаперелеты.

Общая сумма перечисленных средств составила 16 900 000 000 российских рублей. С августа по октябрь текущего года инстанция заключит допсоглашения на возврат денег за авиабилеты авиаперелеты.

Субсидии, выделенные государством, дадут авиакомпаниям возможность вернуть клиентам деньги за отмененные перелёты на внутренних рейсах 24.02.2022 - 01.07. 2022, на международных 24.02.2022 - 31.10.2022.

Представители Минтранса уверены, что благодаря допфинансированию авиакомпании сохранят оборотные средства. В пресс-службе государственного ведомства сообщили:

Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов.

В апреле текущего года российские власти выделили авиаперевозчикам 100 000 000 000 российских рублей с целью поддержания области в свете антироссийских санкций и ограничений.

Напомним, что после начала спецоперации, многие страны ввели санкции против РФ, российских производителей, иных компаний. Большая часть западных компаний покинула российский рынок.