Китай раскритиковал попытки НАТО очернить его репутацию в мире

Китай в четверг (30 июня) осудил «совершенно тщетные» попытки НАТО очернить его репутацию.

В новой стратегической концепции НАТО принятой на саммите в Мадриде, Китай заклеймили, как потенциальную угрозу миру на земле, не назвав при этом прямой угрозой для Альянса.

Пекин впервые в истории был представлен как  вызов интересам Североатлантического альянса.

«Этот так называемый стратегический концептуальный документ НАТО игнорирует реальность и переворачивает факты с ног на голову. Он упорно (...) очерняет внешнюю политику Китая», — заявил по этому поводу представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Ранее сообщалось, что США продолжают провоцировать КНР на ответные меры позволяя своим военным кораблям заплывать в Тайваньский пролив.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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