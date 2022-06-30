Китай раскритиковал попытки НАТО очернить его репутацию в мире

Китай в четверг (30 июня) осудил «совершенно тщетные» попытки НАТО очернить его репутацию.

В новой стратегической концепции НАТО принятой на саммите в Мадриде, Китай заклеймили, как потенциальную угрозу миру на земле, не назвав при этом прямой угрозой для Альянса.

Пекин впервые в истории был представлен как вызов интересам Североатлантического альянса.

«Этот так называемый стратегический концептуальный документ НАТО игнорирует реальность и переворачивает факты с ног на голову. Он упорно (...) очерняет внешнюю политику Китая», — заявил по этому поводу представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Ранее сообщалось, что США продолжают провоцировать КНР на ответные меры позволяя своим военным кораблям заплывать в Тайваньский пролив.