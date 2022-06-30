«Роскосмосе» объявил о старте отбора среди белорусских космонавтов

Согласно сообщению генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, начался отбор белорусских кандидатов, которые полетят на МКС.

Как уточнил Рогозин, отбор займёт минимум два месяца, он точно продлится до конца лета.

Также глава "Роскосмоса" сообщил, что получил письмо от президента НАН Владимира Гусакова, в котором тот предложил провести эксперименты на борту МКС.

Дмитрий Рогозин рассказал, что претенденты на полёт приезжают в Россию строго по графику работы медицинской комиссии.

