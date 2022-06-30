Родные Шатунова не могут прийти в себя от горя

Близкие покойного певца Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в то, что его нет больше в живых. О их состоянии рассказал директор и друг знаменитости Аркадий Кудряшов.

Концертный директор скончавшегося певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, который был ему и другом, рассказал о состоянии близких людей артиста.

Кудряшов говорит, что родные экс-солиста "Ласкового мая" до сей поры пребывают в состоянии глубоких душевных переживаний из-за потери своего знаменитого родственника.

Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов. Вчера, после того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет.

Прощание с Шатуновым прошло в 3 этапа. 26 числа с кумиром поколений прощался народ. 27 июня - коллеги и родные, 28 июня Юрий был похоронен.

Юрий Шатунов скоропостижно скончался в ночь с 22 по 23 июня. Звезде отечественного сцены было только 48 лет. Похоронен любимец публики на Троекуровском кладбище в Москве.

Многие в кончине кумира обвиняют экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, с которым у покойного были длительные тяжбы по поводу отстаивания прав на композиции легендарной группы.

Друг ушедшего музыканта Александр Кузьмин утверждает, что причиной смерти является плохая наследственность. Мать знаменитости умерла от сердечной недостаточности в возрасте 29 лет, и Юра оказался в детском доме.