Захарова: США требуют удалить TikTok из Google Play и App Store из-за шпионажа Китая

Мария Захарова утверждает, что правительство США потребовало удалить приложение TikTok с двух основным маркетплейсов.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти США написали письма к лидеру компании Alphabet Сундару Пичаи и гендиректору Apple Тиму Куку с требованием удалить TikTok из Google Play и App Store.

В письмах к главам цифровых корпораций сообщается, что TikTok собирает слишком много персональных данных, передавая их правительству Китая, что фактически является шпионажем.

Захарова подчёркивает, что американские власти отдали Пичаи и Куку срок до 8 июля на выполнение требований Вашингтона по всеобщему удалению TikTok.