Захарова: США требуют удалить TikTok из Google Play и App Store из-за шпионажа Китая
Мария Захарова утверждает, что правительство США потребовало удалить приложение TikTok с двух основным маркетплейсов.
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти США написали письма к лидеру компании Alphabet Сундару Пичаи и гендиректору Apple Тиму Куку с требованием удалить TikTok из Google Play и App Store.
В письмах к главам цифровых корпораций сообщается, что TikTok собирает слишком много персональных данных, передавая их правительству Китая, что фактически является шпионажем.
Захарова подчёркивает, что американские власти отдали Пичаи и Куку срок до 8 июля на выполнение требований Вашингтона по всеобщему удалению TikTok.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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