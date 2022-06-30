Минобороны России заявило, что боле 6000 украинских военных сдались в плен
В четверг, 30 июня, Россия заявила, что у нее находится «более 6000» украинских военнопленных, и подтвердила проведенный накануне обмен 144 на 144.
«Общее количество взятых в плен или сдавшихся украинских военнослужащих составляет более шести тысяч человек», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Это число не поддавалось немедленной независимой проверке. Игорь Конашенков также подтвердил, что Киев и Москва в среду обменялись 144 пленными, о чем сообщило правительство Украины.
Это самый крупный обмен с начала российской спецоперации на Украине.
«Почти все (пленные), которые были освобождены, ранены или тяжело ранены. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал общественность не возмущаться по случаю того, что в обмен пленными попали 43 боевика нацполка «Азов», он отметил, что речь идет о тяжелораненых людях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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