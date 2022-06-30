Медведев: Украина и Турция никогда не вступят в Евросоюз

Дмитрий Медведев утверждает, что вступление Турции и Украины в состав Европейского союза исключено.

Днём 30 июня экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что считает наиболее актуальным заявление Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз после Турции, а Турция никогда. По мнению Медведева, членство этих двух государств в составе ЕС невозможно.

Также Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в ближайшие несколько десятков лет Европейский союз прекратит своё существование, распавшись на полностью независимые страны.

Примечательно, что ещё до начала российской военной спецоперации президент Александр Лукашенко заявил о том, что Союзное государство было создано как контрмера на существование ЕС, а в ближайшие десять лет к его составу должна присоединиться Украина.