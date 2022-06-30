Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на переговоры в Минск
30 июня утром стало известно о прибытии во дворец Независимости в Минске министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Согласно информации telegram-канала "Пул первого", близокого к пресс-службе белорусского президента, президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Также по данным канала стало известно, что в ходе обсуждения политики поднимали тему отношений Беларуси и России.
Как отмечается, визит Сергея Лаврова в общей сложности продлится 3 дня: с 29 по 31 июня, на протяжении которых министр встретится с президентом Беларуси, проведёт переговоры с Владимиром Макеем, а также примет участие в праздновании юбилейной даты 30-тилетия установления дипломатических отнотношений между двумя государствами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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