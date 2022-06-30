НАТО потребовало от России прекратить спецоперацию и вывести войска из Украины

Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО настаивает на немедленном завершении военной спецоперации России на Украине.

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал об итогах вчерашнего саммита в Мадриде, сообщив, что помимо признания России ключевой угрозой НАТО теперь требует от Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине.

По словам Столтенберга, администрация Североатлантического альянса настаивает, чтобы российские войска покинули территорию украинского государства в скорейшее время для избежания дальнейшей эскалации.

Тажке Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО значительно нарастит военное присутствие в восточной Европе, создав постоянные армейские базы Альянса в регионе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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