Депутат предложила назвать детдом в честь Шатунова, где тот воспитывался в детстве

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила с предложением присвоить детдому, где воспитывался Юрий Шатунов, его имя.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова выдвинула предложение назвать детский дом, где рос Юрий Шатунов, в честь любимца публики.

Также политик уверена, что бывшему вокалисту группы "Ласковый май" возведут памятник.

Мое поколение правда очень любило Юру Шатунова, мы были его поклонниками. Когда мы были детьми, мы очень сопереживали ему, что он из детского дома. Я могу сказать, что да, ему наверняка поставят памятник. Если поклонники объединятся, возможно, это будут какие-то народные пожертвования. И детский дом, в котором он рос, скорее всего, тоже можно было бы назвать в честь Юрия Шатунова.

Политик заявила, что ей безумно жаль, что Шатунов ушел от нас, когда ещё жить да жить. Журова считает, что исполнитель - олицетворение эпохи несмотря на то, что песни к высокому искусству не отнесёшь.

Депутат уверена, что творения коллектива имели огромное значение для целого поколения жителей России и других стран СНГ.

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти - обширный инфаркт.

Друзья исполнителя доставили его до больницы, так как свободных машин скорой помощи не было на тот момент. Время было упущено.

После кончины известного певца о необходимости немедленного реформирования российской медицинской системы заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.