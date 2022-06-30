Глава внешней разведки Российской Федерации Нарышкин сообщил, что Польша готовится расчленить Украину

По данным внешней разведки Российской Федерации, Польша готовит план по расчленению Украины. Об этом рассказал глава СВР Нарышкин.

При этом отмечается, что в правительстве Польше осознают безвыходность положения Украины и отсутствие шансов на ее победу.

Варшава, рассказывает Нарышкин, намеревается разместить на территории Украины миротворцев.

Более того, отмечает он, Польша хочет создать в западной части Украины марионеточное государство.

В центральной же части Украины планируется создать буферную зону, которая защитит Польшу от войны с Россией.