Нетребко рассказала о странности, которую унаследовала от бабушки

Оперная певица Анна Нетребко рассказала о странности, доставшейся ей от своей бабушки, которая была изысканной женщиной.

Российская оперная дива Анна Нетребко в своих соцсетях призналась в одной странности. Артистка рассказала, что унаследовала её от бабушки.

Знаменитость поведала своим фанатам, что, когда была ребёнком, обожала копаться в гардеробе своей бабушки, меряя её шляпки и горжетки. Певица вспоминает, что её близкая родственница была элегантной леди.

Видимо, поэтому я до сих пор считаю винтажный стиль очень клевым и иногда облачаюсь в неординарные вещи.

Ранее Анну Нетребко уличил в обмане представитель СМИ Александр Степанов.

Журналист вспомнил, что оперная дива жаловалась на отсутствие финансирования из госбюджета. Степанов рассказал, что "без особого труда" на сайте госзакупок отыскал "подтверждение" заявлений знаменитости.

Выяснил, что это большая-большая ложь. У нее было заключено контрактов на 60 с лишним миллионов рублей.

Анну Нетребко, высказавшуюся против спецоперации РФ в Донбассе, также подвергли критике после веселья знаменитости, которая та сняла на видео. В ролике, которым народная артистка России поделилась с подписчиками, она пританцовывает, прогуливаясь за границей.

Юзеры соцсетей обвинили знаменитость в лицемерии.