Лукашенко: мы должны быть готовыми использовать ядерное оружие
Александр Лукашенко допустил, что при возникновении необходимости Беларусь и Россия должны быть готовыми к использованию ядреного оружия.
30 июня во время встречи с главой МИД РФ Дмитрием Лавровым Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился своим мнением касательно действий в случае худшего сценария развития западной агрессии.
Лукашенко считает, что при возникновении непосредственной угрозы со стороны западного мира необходимо действовать решительно, даже быть готовыми применить ядерное оружие для защиты независимости и суверенитета Союзного государства.
Также белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что Россия не захватила власть в Беларуси. По словам Лукашенко, между Москвой и Минском согласованная и разумная политика сотрудничества двух суверенных государств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Джо Байден: США будут наблюдать, как Украина проиграет России
Мирошник: войска РФ и ЛНР полностью заняли территорию НПЗ в Лисичанске
Байден назвал Россию причиной роста цены на бензин и еду в США
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине