Лукашенко: мы должны быть готовыми использовать ядерное оружие

Александр Лукашенко допустил, что при возникновении необходимости Беларусь и Россия должны быть готовыми к использованию ядреного оружия.

30 июня во время встречи с главой МИД РФ Дмитрием Лавровым Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился своим мнением касательно действий в случае худшего сценария развития западной агрессии.

Лукашенко считает, что при возникновении непосредственной угрозы со стороны западного мира необходимо действовать решительно, даже быть готовыми применить ядерное оружие для защиты независимости и суверенитета Союзного государства.

Также белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что Россия не захватила власть в Беларуси. По словам Лукашенко, между Москвой и Минском согласованная и разумная политика сотрудничества двух суверенных государств.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 