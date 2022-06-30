Акционеры группы компаний «Россети» отказались платить дивиденды за 2021 год
30 июня акционеры группировки компаний "Россети" сообщили о решении не выплачивать проценты по дивидендам за 2021 год.
Пресс-служба компании "Россети" уведомляет, что 30 июня группа акционеров корпорации заявила об отказе выплачивать дивиденды за 2021 год, сославшись на нецелесообразность подобных выплат в нынешних экономических условиях.
Утром того же дня акционеры российского "Газпрома" сделали аналогичное заявление, отметив, что сейчас приоритетом компании является газификация России и выплата налогов.
Позднее стало известно, что на фоне новости об отказе акционеров платить дивиденды "Газпром" потерял 30 процентов стоимости своих акций, которые теперь продаются по 200 рублей за бумагу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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