Акционеры группы компаний «Россети» отказались платить дивиденды за 2021 год

30 июня акционеры группировки компаний "Россети" сообщили о решении не выплачивать проценты по дивидендам за 2021 год.

Пресс-служба компании "Россети" уведомляет, что 30 июня группа акционеров корпорации заявила об отказе выплачивать дивиденды за 2021 год, сославшись на нецелесообразность подобных выплат в нынешних экономических условиях.

Утром того же дня акционеры российского "Газпрома" сделали аналогичное заявление, отметив, что сейчас приоритетом компании является газификация России и выплата налогов.

Позднее стало известно, что на фоне новости об отказе акционеров платить дивиденды "Газпром" потерял 30 процентов стоимости своих акций, которые теперь продаются по 200 рублей за бумагу.